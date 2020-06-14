ونقل مراسل "سكاي نيوز عربية" عن مصدر أمني عراقي أن الهجوم لم يسفر عن خسائر.

وكشفت قوات الأمن العراقية إن الصواريخ، التي أطلقت من شمال بغداد، لم تلحق أضرارا بقاعدة التاجي، الواقعة على بعد 85 كيلو مترا شمال العاصمة العراقية، فيما أوضح المسؤول في التحالف العسكري أن المقذوفات سقطت خارج الجزء الذي تتمركز فيه قوات التحالف.

وسقط صاروخان مساء الاثنين والأربعاء، واحد قرب مطار بغداد الدولي، حيث يتمركز جنود أميركيون، وآخر في المنطقة الخضراء حيث مقر السفارة الأميركية.

ولم تتبن أي جهة أياً من الهجمات الصاروخية على المصالح الأميركية، لكن واشنطن تتهم الفصائل العراقية المسلّحة الموالية لإيران بالمسؤولية عن هذه الهجمات.

وأعلنت الحكومتان الأميركية والعراقية الخميس في بيان مشترك عقب انطلاق "حوارهما الاستراتيجي" أن الولايات المتحدة "ستواصل تقليص" وجودها العسكري في العراق "خلال الأشهر المقبلة".

وقالت حكومتا البلدين في البيان إنه "في ضوء التقدّم الكبير المُحرز نحو القضاء على تهديد تنظيم داعش، ستواصل الولايات المتحدة في الأشهر المقبلة خفض عديد قواتها في العراق"، من دون تقديم تفاصيل إضافية.

وأضاف البيان، وفق ما نقلت "فرانس برس" أن "الولايات المتحدة كررت أنها لا تسعى ولا تطلب قواعد دائمة أو وجودا عسكريا دائمًا في العراق".