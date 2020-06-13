وأسفرت الاشتباكات الليلية وأعمال الشغب التي شهدتها بيروت عن إصابة عشرات الأشخاص وتوقيف آخرين، بحسب ما أفاد مراسلنا.

كذلك تسببت أعمال الشغب بتحطيم واجهات المحال التجارية وحرقها في شارعي رياض الصلح والعازارية، حيث تعمل فرق الإطفاء على معالجة الأضرار.

وتحوّل وسط بيروت مساء الجمعة إلى ساحة اشتباك بعد مسيرة سلمية، حيث حضر العشرات من مناصري حركة أمل وحزب الله على دراجاتهم النارية، وافتعلوا أعمال شغب، وتحطيم للمباني والمحال التجارية، قبل أن تتدخل القوى الأمنية في ساعة متأخرة.

وفي مدينة طرابلس شمالي لبنان أعلن جهاز الطوارئ في المدينة عن إصابة 32 شخصا في المواجهات التي وقعت بين متظاهرين والجيش اللبناني.

وتأتي هذه التطورات بعد ارتفاع سعر صرف الدولار في الأسواق إلى مستويات قياسية، وبعد اجتماعات متتالية للحكومة في محاولة للجم الارتفاع الحاصل والهبوط الجنوني للعملة الوطنية.

وشهدت البلاد قطعا للطرقات في مختلف المناطق تنديدا بالوضعين المعيشي والاقتصادي.

وتتداخل عوامل عدة في الاحتجاجات الأخيرة التي اتخذت طابعا جديدا أكثر عنفا عن المرات السابقة، ويقول كثيرون إن دخول مناصري الأحزاب كحزب الله وحركة أمل على خط هذه الاحتجاجات شكّل نقطة تحول في مسار الأحداث، في حين يعتقد آخرون أن الطابع العنيف للاحتجاجات الأخيرة يرجع للأوضاع الاقتصادية السيئة التي يعيشها اللبنانيون.