ومن المقرر، بحسب مصادر مطلعة بالوزارة أن يضم الجسر الجوي 18 رحلة طيران لإعادة نحو 3 آلاف مصري من العالقين بدوله قطر.

وسيتم نقل الرعايا المصريين من الدوحة عبر إحدى شركات الطيران إلى مسقط، لإنهاء إجراءات سفرهم من هناك إلى القاهرة.

وكان وزير الطيران المصري قد أكد جاهزية المطارات المصرية لاستقبال السائحين بمطارات المدن السياحية جنوب سيناء ومطروح والبحر الأحمر باعتبارها المحافظات الأقل اصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأكد الوزير على الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة والسكان، لضمان سلامة المسافرين والوافدين إلى مصر.