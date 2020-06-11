وقال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية، خالد مجاهد، إنه تم تسجيل الحالات الجديدة بوباء "كوفيد-19" ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى 35 حالة وفاة جديدة.

وأضاف أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس، متواجدة بمستشفيات العزل والحجر الصحي وتخضع للرعاية الطبية، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

كما نوه إلى أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة والجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس.

وناشد مجاهد المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

ولفت إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 39 ألفا و726 حالة، من بينهم 10 آلاف و691 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1377 حالة وفاة.