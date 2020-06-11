وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، المستشار نادر سعد، إنه اعتبارا من الأول من يوليو المقبل، ستبدأ حركة السياحة الوافدة والطيران إلى المحافظات السياحية "الأقل إصابة بفيروس كورونا المستجد"، وهي جنوب سيناء، والبحر الأحمر، ومطروح.

وأوضح أنه تقرر استمرار حظر حركة المواطنين من الساعة 8 مساء حتى الساعة 4 صباحا، اعتبارا من الأحد المقبل حتى 30 يونيو الجاري.

كما تقرر وقف حركة جميع وسائل النقل العام من الثامنة مساء يوميا، ومد عمل المحال والمراكز التجارية لمدة ساعة، لينتهي العمل بها في الساعة السادسة مساء بدلا من الخامسة، طوال نفس الفترة، مع استمرار غلق المتنزهات العامة والشواطئ العامة حتى نهاية يونيو.

وأضاف سعد أنه تقرر أيضا استمرار العمل بالقرار السابق لرئيس الوزراء، الخاص بتخفيض عدد العاملين في الوزارات والجهات الحكومية؛ لمنع الاختلاط والتزاحم، على أن يقوم كل وزير باتخاذ القرارات الإدارية الخاصة بتنظيم ذلك، وفق ما تقتضيه ظروف العمل بوزارته.

وسيتم أيضا السماح للأندية الرياضية في مصر بالبدء في تلقي اشتراكات الأعضاء، في القترة بين 15 و30 يونيو، بالإضافة إلى رفع كفاءة المنشآت وإعادة تأهيلها خلال تلك الفترة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، أن اللجنة قررت كذلك دراسة فتح دور العبادة اعتبارا من الأول من يوليو "مبدئيا"، وذلك في المحافظات الأقل إصابة بفيروس كورونا، "طبقا لتطورات الموقف الصحي، ووفقا لمدى حرص والتزام المواطنين باتباع إجراءات السلامة والوقاية الصحية في حالة الفتح، وإعادة تقييم الموقف أولا بأول".

كما أكد اتفاق اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، على عقد امتحانات طلاب شهادة الثانوية العامة في موعدها المحدد سلفا، وفقا للضوابط والشروط الصحية المتفق عليها، ومتابعتها يوميا حرصا على سلامة الطلاب.