فبعد إغلاق استمر أشهر، كشفت الحكومة عن خطتها لإعادة فتح دور العبادة، وذلك اعتبارا من الأول شهر يوليو المقبل بشكل مبدئي، في المحافظات الأقل إصابة بالفيروس.

كمل أعلنت الحكومة استمرار غلق المتنزهات والحدائق حتى آخر شهر يونيو الجاري، مع إعادة حركة السياحة والطيران في المحافظات الأقل إصابة بدءا من أول يوليو.

وكشف وزير الدولة لشئون الإعلام أسامة هيكل، تخفيض مواعيد حظر التجول ساعة واحدة اعتبارا من الأحد، ليصبح من الثامنة مساء حتى الرابعة صباحا.

وأضاف هيكل في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، عقب انتهاء اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، أنه تقرر مد فترة عمل المحال التجارية لمدة ساعة حتى السادسة مساء طوال أيام الأسبوع.

وأكد الوزير على حرص الحكومة على الحفاظ على صحة المواطنين مع الفتح التدريجي للأنشطة، موضحا أن خطط إعادة الأنشطة تضم جميع الأنشطة في البلاد تدريجيا في ضوء تطورات الموقف الطبي.

وشدد على أهمية الحفاظ على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والمطهرات النظافة الشخصية، مشيرا إلى أن تلك الخطط تتميز بالمرونة الكافية حيال الموقف الطبي.

ومن جهة أخرى، قال إن امتحانات الثانوية العامة ستنطلق في 21 يونيو الجاري.

وسجلت مصر حتى الآن، 38 ألفا و284 إصابة بفيوس كورونا، في حين بلغ عدد الوفيات من جراء الوباء 1342 شخصا.