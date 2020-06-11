وقال الشيخ عبد الله بن زايد إن "البلدين أظهرتا التزامهما بمناقشة وحل القضايا البحرية بشكل بناء"، مشيرا إلى أن "هذه الاتفاقية تعد خطوة مهمة للحد من أنشطة تهريب البشر والإتجار بهم، والهجرة غير الشرعية في شرق البحر المتوسط".

وجاءت تصريحات الوزير خلال اتصال مرئي مع نظيره اليوناني نيكوس دندياس، حسبما قالت وكالة أنباء الإمارات (وام)، الخميس.

وأفادت الوكالة أن الشيخ عبد الله بن زايد بحث مع دندياس علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين الإمارات واليونان، وتطورات الأوضاع في المنطقة، وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومنها ليبيا والتدخلات التركية في منطقة المتوسط.

وأكد الجانبان على العلاقات المتميزة التي تجمع بين الإمارات واليونان، وتستند إلى إرادة سياسية قوية وقاعدة صلبة من المصالح المشتركة والحرص المستمر على تعزيزها وتطويرها بما يعود بالخير على شعبي البلدين الصديقين.