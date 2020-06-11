وأكد المتحدث باسم الجيش أحمد المسماري أن انسحاب الميليشيات "تم بطريقة عشوائية"، وأن طائرات الجيش استهدفتها أثناء تراجعها.

كما نفذ الطيران الليبي طلعات في محيط مدينة سبها جنوبي البلاد، ولم يرصد أي تحركات للميليشيات في اتجاه تلك المنطقة.

والأربعاء أعلن الجيش الوطني الليبي إسقاط طائرة تركية مسيرة قرب سرت، وقصف عدة أهداف تابعة للميليشيات الموالية لأنقرة في محاور شرق مصراتة.

وقالت شعبة الإعلام الحربي في الجيش إن القوات الجوية استهدفت منظومة دفاع جوي تركية شرقي مصراتة، كما دمرت المدفعية التابعة للميليشيات التي كانت تستهدف منازل المواطنين في منطقة جارف.

وتسعى الميليشيات التابعة لحكومة طرابلس والمدعومة من تركيا، إلى اقتحام مدينة سرت التي تتمركز بها قوات الجيش الوطني الليبي.

وتتمتع المدينة الواقعة على البحر المتوسط بموقع إستراتيجي، إذ تعد بوابة لمنطقة الهلال النفطي الغنية بالنفط.