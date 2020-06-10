وذكر محمد حمدان دقلو في ختام الجلسة الأولى للمفاوضات حول القضايا القومية مع الحركات المسلحة والتي ترأسها اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرنس "تمكنا من معالجة قضايا الحرب والسلام بطريقة تقود إلى سلام شامل وعادل".

وأضاف "ويجري الترتيب لتجاوز النقاط الأخيرة فيما يلي المشاركة في السلطة ومن ثم الاتجاه لمصفوفة التنفيذ وصياغة الاتفاق".

وأثنى دقلو على روح المثابرة التي اتسم بها طرفا التفاوض والجهود الكبيرة التي تبذلها الوساطة بدولة الجنوب وصولا إلى اتفاق يفضي إلى سلام دائم.

كما دعا الحركة الشعبية جناح الحلو وحركة عبد الواحد للانضمام لمسيرة السلام تحقيقا لرغبة الشعب السوداني في هذه المرحلة التي لا تتحمل المزيد من النزاع.

وحث النائب الأول لرئيس مجلس السيادة وسائل الإعلام بجوبا والخرطوم لإحكام التنسيق والتعاون لتبادل المعلومات وتوصيل رسائل السلام الحقيقية للشعب السوداني.