وحسب ما جاء في بيان القيادة العامة، فإنه تم خلال هذا اللقاء، الذي جرى في مكتب المشير خليفة حفتر، الحديث حول إعلان القاهرة التي أعلنت ألمانيا تأييده في وقت سابق.

كما أثنى السد أوليفر على انضباطية القوات المسلحة والتزام كافة منتسبيها لأوامر القائد العام.

كما عبر حفتر على شكره لجهود الدولة الألمانية المستمرة في دعم السلام في ليبيا، إضافة لتعبيره عن استمرار القوات المسلحة في سعيها لحفظ الوطن وسيادته ووحدة أراضيه.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أعلن، السبت، عن مبادرة سياسية مشتركة وشاملة لحل الصراع في ليبيا.

وقال السيسي في مؤتمر صحفي مشترك مع قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح في القاهرة إن "المبادرة تدعو إلى وقف إطلاق النار اعتبارا من الاثنين 8 يونيو، وإلزام الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها، بجانب استكمال مسار اللجنة العسكرية 5+5 في جنيف".

كما تهدف المبادرة إلى ضمان تمثيل عادل لكافة أقاليم ليبيا الثلاث، في مجلس رئاسي ينتخبه الشعب تحت إشراف الأمم المتحدة، للمرة الأولى في تاريخ البلاد.

وسبق للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أن رحبت بالمبادرة المصرية، خلال مباحثات هاتفية مع السيسي، معتبرة "إعلان القاهرة" بمثابة امتداد لمسار مؤتمر برلين، من خلال إضافة عناصر وأبعاد جديدة فعالة إلى العملية السياسية الليبية، وأشادت بالجهود المصرية البناءة لتسوية الأزمة الليبية.