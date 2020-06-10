وقالت شعبة الإعلام الحربي في الجيش الوطني الليبي إن القوات الجوية استهدفت منظومة دفاع جوي تُركية شرقي مصراتة، كما دمرت المدفعية التابعة للميليشيات التي كانت تستهدف منازل المواطنين في منطقة جارف.

وأضاف الجيش الليبي أن القوات الجوية استهدفت أيضا مواقع وآليات عسكرية للميليشيات في مناطق السدادة والقداحية شرقي مصراتة.

وأكد بيان الجيش الليبي استمرار وصول التعزيزات لوحداته وانتشارها وتمركزها لحماية مدينة سرت من كل المحاور.