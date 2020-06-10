وأوضحت الشركة في بيان أن مواعيد تسيير الرحلات سيكون من الساعة السابعة صباحا إلى الخامسة مساء بالتوقيت المحلي، وذلك ضمن ضوابط احترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وقالت الشركة إنها اتخذت إجراءات صحية من أجل سلامة الركاب، في بلد سجل حتى الآن 10 آلاف و382 إصابة، و724 وفاة، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقبل يومين، أعلنت الحكومة الجزائرية فتحا تدريجيا في البلاد بعد إغلاق دام ما يقارب الثلاثة أشهر، حيث سمحت الحكومة بعودة بعض الأنشطة التجارية والاقتصادية الأكثر تضررا، لكن ضمن شروط وإجراءات وقائية.

وتواجه الأسواق الجزائرية ندرة في أدوية الأمراض المزمنة، التي زادت حدتها بسبب تفشي كورونا، وشح الاستيراد بعد توقف حركة الملاحة الجوية. وأدى نقص الأدوية إلى عجز الصيدليات والمستشفيات عن تلبية احتياجات المرضى.

وتواصل الجزائر اعتماد بروتوكول هيدروكسي كلوروكين في علاج مصابي فيروس كورونا المستجد، رغم الدراسات التي أظهرت أن هذا الدواء المخصص لعلاج الملاريا غير فعال.

وقال وزير الصحة الجزائري عبد الرحمن بن بوزيد، مطلع يونيو الجاري، إنه بناء على توصية اللجنة العلمية، وبإجماع الأطباء المعالجين الذين أعربوا عن ارتياحهم لهذا العلاج، تقرر مواصلة استخدام هيدروكسي كلوروكين.

وأضاف أن استخدام الدواء يخضع للشروط الطبية التي أوصت بها اللجنة العلمية باستعماله في الوسط الاستشفائي فقط والإشراف الطبي المتواصل، حسبما نقل عنه موقع صحيفة "الشروق" الجزائرية.