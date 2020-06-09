وقال محمد أشتية: "لقد قدمنا اقتراحا مضادا للجنة الرباعية قبل بضعة أيام"، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وبحسب رئيس الوزراء الفلسطيني، فإن الاقتراح المكون من أربع صفحات ونصف صفحة، ينص على إنشاء "دولة فلسطينية ذات سيادة ومستقلة ومنزوعة السلاح"، مع "التعديل على رسم الحدود عند الضرورة".

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أكد مرارا رفضه للخطة التي أعلنتها الإدارة الأميركية لحل النزاع بين الإسرائيليين والفلسطينيين، في أواخر يناير الماضي.

وفي فبراير الماضي، قال عباس إن الخطة "تحول شعبنا ووطنا إلى تجمعات سكنية"، مشددا على أن الفلسطينيين يسعون إلى السلام وليسوا بالطرف الذي يعمل على عرقلته.

كما اعتبر أن الإدارة الأميركية أصدرت قرارات مخالفة للقانون الدولي، مشيرا إلى أنها قوبلت برفض عالمي واسع، بما في ذلك أوساط الكونغرس الأميركي ذاته.