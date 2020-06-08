وأعلن وزير الطاقة والتعدين السوداني، عادل إبراهيم، الأحد، أن السودان ضاعف كمية الكهرباء التي يتلقاها من إثيوبيا بحيث باتت تناهز 200 ميغاواط يوميا.

وأشار الوزير في بيان إلى أن إكمال الاختبارات الفنية في خطوط الربط الكهربائي بين السودان وإثيوبيا والتي أتاحت رفع وزيادة إمداد الكهرباء من إثيوبيا إلى السودان من 100 ميغاواط إلى 200 ميغاواط في اليوم".

ويعاني السودان من نقص في الكهرباء ما يؤدي إلى انقطاعها لساعات عدة عن المنازل.

وكانت وزيرة الخارجية السودانية، أسماء محمد عبد الله، قد أعلنت مساء السبت، أن إثيوبيا من حقها أن تبني السدود داخل أراضيها وأن تستفيد من المورد المائي.

وأوضحت الوزيرة السودانية أن بناء إثيوبيا للسدود يجب أن يكون وفقا للمواثيق والعهود الدولية والمبادئ الأساسية، التي تم التوقيع عليها من قبل السودان ومصر وإثيوبيا.

وأكدت في حوار لها على تلفزيون السودان الرسمي، مساء السبت، ضرورة جلوس السودان وإثيوبيا ومصر إلى التفاوض بشأن ملف سد النهضة، مبينة أن السودان ظل على الدوام يدعو إلى التفاوض باعتبار أن الطريق الوحيد لحل مثل هذه الخلافات هو التفاوض.