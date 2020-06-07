وأشارت الوزارة إلى أنه يجب أن يكون المصاب أقل من 60 عاما، وأن تكون درجة الحرارة أقل من 38 درجة.

وأضافت "يجب أن يكون تركيز الأكسجين في الدم أقل من 110 نبضات على الدقيقة، وأن يكون معدل التنفس أقل من 25 مرة على الدقيقة".

وأوضحت أن من بين الشروط أيضا أن تكون نسبة كرات الدم البيضاء لدى المصاب أقل من 3.1، وأن تكون حالة مصابي أمراض السكري والضغط مستقرة وألا يكون المريض متلق لأدوية مثبطة للمناعة.

وشددت على عدم تواجد حمل بالنسبة للمرضى الإناث، وعدم المعاناة من أي أمراض سرطانية أو الخضوع لأي علاج كيماوي، وفقا لصحيفة "الوطن" المصرية.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة المصرية، تسجيل 1497 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًة إلى وفاة 32 حالة جديدة.

وأوضحت الوزارة أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية.

وتابعت بأن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي القاهرة والجيزة والقليوبية، بينما سجلت محافظات البحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء أقل معدلات إصابات بالفيروس.

وناشدت المواطنين بالالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكرت أن إجمالي العدد الذي جرى تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى، السبت، هو 32612 حالة من ضمنهم 8538 حالة جرى شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي و1198 حالة وفاة.