وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية، خالد مجاهد، أن إجمالي المتعافين من فيروس كورونا في مصر، وصل إلى 8538 حالة، وأنه تم تسجيل 32 حالة وفاة جديدة.

ونوه مجاهد إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي القاهرة والجيزة والقليوبية، بينما سجلت محافظات البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء، أقل معدلات إصابات بالفيروس.

وناشد مجاهد المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

ووصل إجمالي عدد حالات الإصابة التي تم تسجيلها في مصر بوباء "كوفيد-19" حتى السبت، إلى 32 ألفا و612 حالة، من بينهم 8538 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1198 حالة وفاة.