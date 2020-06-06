وأوضح نادر باسنديه، لوكالة "إرنا"، إن سفينة الشحن "بهبهان" غادرت الثلاثاء إلى ميناء أم قصر في العراق من ميناء خرمشهر جنوب غربي إيران.

وغرقت السفينة مساء الخميس في خور عبد الله، وهي قناة ضيقة تفصل العراق عن الكويت، وفقد اثنين من أفراد طاقمها المكون من 7 أفراد، أحدهما إيراني والآخر هندي، بحسب الوكالة الإيرانية.

ولا يزال سبب غرق السفينة التي كانت تحمل مواد بناء وسيراميك ، غير واضح، إلا أن باسانده أشار إلى أن إيران تتشاور مع العراق لإرسال فرق من خبراء البحرية إلى مكان الحادث.

من جانبها، قالت وزارة النقل العراقية إن سبب غرق السفينة "مجهول"، وإنه تم إنقاذ 4 من أفراد الطاقم وانتشال جثة. ولا يزال البحث جاريا عن أفراد الطاقم المتبقين، حسب ما ذكرت وكالة "أسوشييتد برس".