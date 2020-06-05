ورصدت الوزارة 1006 حالات إصابة جديدة اليوم الجمعة من بين 9846 إجمالا. وزادت الحالات بواقع ثلاثة أمثال في غضون حوالي ثلاثة أسابيع.

وأوضحت أن العدد الإجمالي للإصابات بـ"كوفيد-19" في البلاد يقترب من عشرة آلاف حالة مؤكدة.

وأضافت أن ما لا يقل عن 285 شخصا لاقوا حتفهم بالمرض في العراق.