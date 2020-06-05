ورصدت الوزارة 1006 حالات إصابة جديدة اليوم الجمعة وكالات - أبوظبي قالت وزارة الصحة إن العراق سجل أكثر من ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في يوم واحد للمرة الأولى اليوم الجمعة. ورصدت الوزارة 1006 حالات إصابة جديدة اليوم الجمعة من بين 9846 إجمالا. وزادت الحالات بواقع ثلاثة أمثال في غضون حوالي ثلاثة أسابيع. وأوضحت أن العدد الإجمالي للإصابات بـ"كوفيد-19" في البلاد يقترب من عشرة آلاف حالة مؤكدة. وأضافت أن ما لا يقل عن 285 شخصا لاقوا حتفهم بالمرض في العراق. أخبار العراقأخبار العراق الآنأخبار عربيةأخبار كورونا