ونقلت صحيفة "الشروق" الجزائرية عن النائب في البرلمان الجزائري لخضر بن خلاف قوله إن الحكومة برمجت رحلة غدا السبت لإجلاء عائلات 55 طفلا مصابا بالشلل الدماغي علقوا في مصر.

وأكد بن خلاف في منشور له على موقع فيسبوك: "رسميا سيتم اجلاء الجزائريين العالقين بمصر يوم السبت إن شاء الله والأولوية للأطفال الـ 55 واهاليهم”.

وكان بن خلاف قد طرح هذه القضية على وزير الشؤون الخارجية صبري بو قادوم الذي وعد بالنظر فيها، كما راسل رئيس الحكومة الجزائرية عبد العزيز جراد بشانها.





وجاء في رسالة النائب البرلماني أن القضية تخص 55 طفلا جزائريا يعانون من مرض الشلل الدماغي والذين سافروا مع أهاليهم قبل أزمة كورونا في رحلة علاج إلى مصحات مصر التي تقدم العلاج الطبيعي للمصابين بهذا النوع من المرض، بحسب الصحيفة.