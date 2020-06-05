وأكدت الوزارة، التي نشرت صورة الفريق الطبي والمولودة على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، أن حالة الطفلة وأمها مستقرة.

وفي 13 أبريل الماضي، تمكن فريق طي مصري من إجراء عمل عمليتي ولادة قيصرتين لامرأتين مصابتين بفيروس كورونا، وفقما أعلن المستشار الإعلامى لرئيس مجلس الوزراء هانى يونس.

وسجلت مصر حتى الآن 29 ألفا و767 إصابة بفيروس كورونا، في حين تسبب مرض "كوفيد 19" الناجم عن الفيروس بوفاة 1126 شخصا في مختلف أنحاء البلاد.

وكانت النساء الحوامل محور اهتمام المؤسسات الصحية في العالم، مع الانتشار الكاسح لفيروس كورونا المستجد، خشية أن يتسبب المرض بمضاعفات للأم أو جنينها.

وفي منتصف مايو الماضي، تمكن فريق طبي في مستشفى رفيق الحريري الجامعي ببيروت، من إجراء عملية ولادة قيصرية ناجحة لامرأة مصابة بفيروس كورونا، تحت إجراءات احترازية مشددة.

وفي 7 مايو الماضي، وضعت سيدة بريطانية مصابة بكورونا طفلتها، بينما كانت المرأة تحت جهاز التنفس الصناعي بسبب المرض، لكن المولودة أصيب بالفيروس.

وأثار أطباء في مدينة ووهان الصينية، التي ظهر فيها الفيروس لأول مرة، مخاوف من الانتقال المحتمل للفيروس من الأم إلى الجنين، وذلك بعد ولادة طفل واحد على الأقل وعليه أعراض المرض.

ودعت منظمة الصحة العالمية، الأمهات اللائي أنجبن حديثا ومصابات بفيروس كورونا إلى العناية بأطفالهن وإرضاعهم بشكل طبيعي، بشرط التزامهن بالتدابير الصحية اللازمة.