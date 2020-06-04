وأضاف اللواء المسماري، في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز عربية"، أن رئيس حكومة طرابلس، فايز السراج، جعل الأزمة الليبية رهينة للصراعات الدولية.

وأشار إلى أن الجيش الليبي الذي يخوض حربا ضد الميليشيات والإرهب، يضع الكرة في ملعب المجتمع الدولي لتنفيذ تعهداته.

إعادة تمركز خارج طرابلس

وفي وقت سابق الخميس، أعلن الجيش الوطني الليبي قيامه بإعادة تمركز وحداته خارج العاصمة، لكن مع شرط التزام الطرف الآخر بوقف إطلاق النار، لأجل حقن دماء الشعب الليبي.

وأوضحت القوات المسلحة الليبية، أنه في حال عدم التزام الطرف الآخر بذلك، فإن القيادة العامة سوف تستأنف العمليات وتعلق مشاركتها في لجنة وقف إطلاق النار المعروفة بـ" 5 + 5".

وأضافت القيادة العامة، في بيان، أن المعركة لم تنته بعد وستستمر حتى النصر من أجل "الثوابت الوطنية الخالدة".

وأورد البيان أن هذا القرار جاء بناء على موافقة القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية على استئناف مشاركتها في لجنة وقف إطلاق النار "5 + 5" التي تشرف عليها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.