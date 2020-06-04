وقال بيان لوزارة الدفاع الوطني في الجزائر: "في إطار مكافحة الإرهاب، كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ودمرت 9 مخابئ للجماعات الإرهابية، وذلك خلال عملية بحث وتمشيط بمنطقة جبل بوزقزة ببودواو، في ولاية بومرداس بالناحية العسكرية الأولى".

وكان الجيش الجزائري أعلن، السبت الماضي، عن إلقاء القبض على 5 إرهابيين خلال عملية أمنية في الولاية نفسها.

كذلك تمكنت القوات الجزائرية من إحباط عمليات متفرقة من تهريب للمخدرات ومعدات للتنقيب عن الذهب وأموال في بومرداس.

وجاء في البيان الوزاري: "في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالجلفة بالناحية العسكرية الأولى، 4 تجار مخدرات وحجزت مركبتين سياحيتين و5 كيلوغرامات من المخدرات المعالجة، في حين أوقفت مفرزة أخرى، بتيبازة، تاجر مخدرات بحوزته 3.5 كيلوغرام من نفس المادة ومبلغ مالي".

وتابع البيان أن قوات الجيش، وخلال عمليات متفرقة، أوقفت بكل من تمنراست وعين قزام، في الناحية العسكرية السادسة، شخصين وحجزت 9 مولدات كهربائية و11 مطرقة ضغط وجهاز كشف عن المعادن تستعمل في عمليات التنقيب غير الشرعي عن الذهب، فيما أوقف حراس الحدود تاجر مخدرات وحجزوا أكثر من 10 آلاف "قرص مهلوس" بالوادي بالناحية العسكرية الرابعة.

ويقود الجيش الجزائري في السنوات الأخيرة حملة كبيرة لاستهداف معاقل فلول الجماعات الإرهابية التي تشكلت في تسعينيات القرن الماضي وتسببت بمقتل ربع مليون جزائري.

ويركز الجيش في مكافحة الإرهاب على "استراتيجية الضربات الاستباقية" التي مكنته من توجيه ضربات موجعة للتنظيمات الإرهابية التابعة لتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين في مختلف مناطق البلاد.