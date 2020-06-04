وأشارت اللجنة العليا للطوارئ في السودان إلى تقديم دعم مباشر لنحو 330 ألف أسرة من الأسر الأكثر هشاشة وتأثرا بوقف مداخيلها، بسبب إجراءات الحظر الذي تم تمديده حتى الثامن عشر من الشهر الجاري.

وأوضحت اللجنة، في مؤتمر صحفي، أن قرار تمديد الحظر في الخرطوم ومناطق أخرى من البلاد اتخذ لمنع تزايد الإصابات بـفيروس كورونا الجديد، في وقت سجلت فيه 189 حالة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع العدد الكلي للإصابات المؤكدة في البلاد إلى 5499 حالة.

وقال وزير الإعلام والناطق باسم اللجنة، فيصل محمد صالح، إن الحكومة السودانية تتفهم الصعوبات التي يواجهها العديد من السودانيين الذين تقطعت بهم السبل في دول أخرى سافروا إليها إما بغرض العلاج أو السياحة أو لأسباب أخرى، ولم يتمكنوا من العودة بسبب توقف حركة النقل الجوي.

وأشار صالح إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها السفارات السودانية في الخارج لتذليل المصاعب التي يواجهها العالقون.

وفيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية الناجمة عن الجائحة وتأثر أنشطة الكثير من شركات القطاع الخاص والعاملين في القطاعات غير المنظمة، قالت وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية لينا الشيخ إن هناك خطط يجري تنفيذها لتقديم حزم مختلفة من المساعدات من أجل تخفيف الآثار السالبة.

وفي ذات السياق، أشارت الأمينة العامة لأمانة الاستثمار في وزارة المالية، هبة أحمد، إلى أن التعامل مع جائحة كوفيد-19 استوجب بذل جهود كبيرة في ظل التدهور الكبير الذي شهده القطاع الصحي خلال الأعوام الثلاثين الماضية.

وأوضحت هبة أحمد أن الحكومة السودانية تلقت مساعدات لمواجهة الجائحة بنحو 126 مليون دولار، مشيرة إلى أنه تم توجيه جزء كبير منها في الاحتياجات العاجلة، كتجهيز المستشفيات ومراكز العزل وغيرها من الخدمات اللوجستية والاجتماعية.