وكانت الوزارة قد أعلنت شفاء 1473 من المصابين بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع اجمالي حالات الشفاء إلى 17223.

وبلغت بذلك نسبة الشفاء 57.5% من إجمالي الإصابات التي سجلت منذ بداية تفشي مرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس، في الكويت، أواخر شهر فبراير.

وشهدت الكويت قفزات كبيرة في حالات التعافي منذ أول أيام العيد، وتراجعا ملحوظا في أعداد الإصابات.