وذكر بيان مشترك لوزارة الصحة والاتحاد العام لمقاولات المغرب أن التشخيص سيتيح لأصحاب المقاولات حماية العاملين والحد من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف البيان أن هذه الاختبارات تأتي على غرار عملية التشخيص المكثفة التي تجريها المؤسسات البنكية منذ 16 مايو الماضي، بشراكة بين وزارة الصحة والمجموعة المهنية لبنوك المغرب.

وأسفر التشخيص عن اكتشاف حالتين من بين أكثر من 8 آلاف، و100 اختبار تم إجراؤه حتى الآن، حسبما ذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء.

ووجه الملك وزارة الصحة لوضع مواردها في خدمة الاتحاد العام لمقاولات المغرب من أجل إطلاق حملة وطنية لتشخيص وباء كوفيد-19 في صفوف مستخدمي مقاولات القطاع الخاص، مع مراعاة تجنب الاختلاط والقيود الصحية المرتبطة بأماكن العمل.

وأشار بيان وزارة الصحة والاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى أن هذه العملية ستساهم في استئناف الأنشطة بشكل آمن وفي أفضل الظروف.

وكانت وزارة الصحة المغربية أعلنت، مساء الأربعاء، تسجيل 56 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات في البلاد إلى 7922 حالة، أو ما يعادل 21.8 في المئة لكل 100 ألف نسمة.

وأوضحت أن 51 من الحالات سجلت في إطار تتبع المخالطين لحاملي الفيروس.

ولم تسجل أي وفاة، ليبقى عدد المتوفين بسبب هذا الوباء العالمي عند 206 وفاة، وتستقر نسبة الوفاة عند 2.6 في المئة.

وخلال الساعات الـ24 الماضية، تماثل للشفاء 456 شخصا، ليصل العدد الإجمالي للمتعافين إلى 6866، ويرتفع معدل التعافي إلى 86.7 في المئة.