وشدد مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة على أن المملكة قدمت أكثر من 17 مليار دولار خلال السنوات الماضية لمساعدة اليمن.

وأوضح المعلمي أن الحوثيين يواصلون عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في اليمن ولا بد من الرد على انتهاكاتهم.

وذكر أن المساعدات الإنسانية السعودية تصل لجميع المناطق اليمنية، لافتا إلى أن مبعوث الأمم المتحدة يواصل جهوده لاستئناف الحل السياسي في اليمن.

وفي وقت سابق، أعلنت منظمة الأمم المتحدة أن جهات مانحة تعهّدت بتقديم مساعدات إنسانية بـ1.35 مليار دولار لليمن الذي يشهد نزاعا وتفشيا لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقال متحدّث باسم الأمم المتحدة إن "الجهات المانحة تعهّدت تقديم ما مجموعه 1.35 مليار دولار من المساعدات الإنسانية لليمن تشمل التصدي لكوفيد-19".