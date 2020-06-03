وذكرت الوزير المصرية أنه جرى زيادة عدد الأسرة إلى أكثر من 35 ألف سرير و5800 سرير رعاية مركزة، بالإضافة إلى تخصيص 5013 وحدة صحية ومركز طبي و1000 قافلة طبية ثابتة ومتحركة لصرف حقيبة الأدوية والمستلزمات الوقائية للمخالطين والحالات التي تخضع للعزل المنزلي.

وبحسب الوزيرة، يأتي ذلك تيسيرا على المرضى لتلقي الخدمة الطبية اللازمة، كما يجرى متابعة الحالات البسيطة إكلينيكيًا التي تخضع للعزل المنزلي.

وتابعت زايد في جولة تفقدية لمستشفيات عين شمس العام والمطرية التعليمي وجراحات اليوم الواحد بالزاوية الحمراء شرقي القاهرة، بالإضافة إلى مستشفيي حميات وصدر العباسية أوضاع الأطقم الطبية واستمعت إليهم وتأكدت من التزام الأطقم الطبية باتباع بروتوكولات مكافحة العدوى والتزامهم بارتداء الملابس الوقائية.

وشددت على استمرار حماية الأطقم الطبية، كما وجهت الوزيرة المصرية الشكر لجميع الأطقم الطبية لما يبذلونه من جهد في خدمة المرضى، قائلة: "أنتم أبطال الملحمة. وأنا معاكم إيد بإيد، وهنبذل كل جهدنا لمواجهة الفيروس وخدمة المرضى".

كما أكدت الوزيرة حرصها على استمرار الزيارات الميدانية للمستشفيات، للتعرف على التحديات التي قد تواجه الأطقم الطبية، والعمل على حلها فورًا

كما جددت زايد مناشدتها المواطنين بالذهاب إلى أقرب مستشفى من ضمن الـ376 مستشفى، التي تم تخصيصها لاستقبال الحالات المصابة والمشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك لمنع التزاحم وتخفيف العبء عن مستشفيات الصدر والحميات.