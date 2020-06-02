وشدد شكري، على إدانة مصر لأي محاولة لعرقلة حرية وأمن الملاحة في مضيق باب المندب، مما يؤثر على الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.

وأبدى وزير الخارجية المصري، مواقف القاهرة خلال مشاركته في مؤتمر المانحين لليمن 2020 الذي تُنظمه المملكة العربية السعودية، عبر الفيديو "كونفرانس"، بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة.

وأكد شكري أهمية الاجتماع من أجل تنسيق الجهود لتوفير الدعم الإنساني للشعب اليمني، في ظل وجود نحو 24 مليون يمني في حاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية العاجلة.

في غضون ذلك، أعلنت المملكة العربية السعودية عن التزامها بتقديم مبلغ 500 مليون دولار أميركي لدعم خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لهذا العام، وخطة مواجهة وباء كوفيد 19، على أن يُخصص منها 300 مليون دولار من خلال وكالات ومنظمات الأمم المتحدة وفق آليات مركز الملك سلمان للإغاثة.

ويشارك في المؤتمر ما يزيد عن 126 جهة منها 66 دولة و15 منظمة أممية و3 منظمات حكومية دولية وأكثر من 39 منظمة غير حكومية، بالإضافة إلى البنك الإسلامي للتنمية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.