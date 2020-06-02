وشدّد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في كلمته خلال المؤتمر على ضرورة وجوب وقف إطلاق النار في اليمن للتخفيف عن المدنيين، مشيرا إلى أن المنظمات الدولية لا تملك ما يكفي من الأموال لتغطية الاحتياجات الإنسانية في ذلك البلد.

وأكد غوتيريش على ضرورة ضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية لليمن، مشيرا إلى أنه يجب منع الميليشيات من "قرصنة المساعدات".

من جانبه طالب وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبدالله، الدول والمنظمات الدولية بتقديم الدعم ومساعدة اليمن، موضحا أن المملكة قدمت أكثر من 16 مليار دولار لمساعدة اليمن منذ بدء الأزمة.

وأشار المسؤول السعودي إلى أن ميليشيات الحوثي تستحوذ على المساعدات الإنسانية المتوجهة لليمن، الأمر الذي يفاقم معاناة المواطنين اليمنيين.

جدير بالذكر أن المؤتمر يسعى إلى زيادة الوعي بالأزمة الإنسانية في اليمن، والإعلان عن تعهدات مالية لسد احتياجات البلاد الأساسية.