وذكر موقع "هسبريس" أن الزبائن اصطفوا في صفوف طويلة للحصول على وجباتهم السريعة التي يفضلونها.

وقال مسؤول في مجموعة استثمارية عاملة في مجال الوجبات الغذائية السريعة لـ"هسبريس"، إن جميع العاملين بالمطاعم تفاجؤوا بالأعداد الكبيرة للزبائن الذين اصطفوا في سلسلة طويلة من أجل الحصول على أول وجبة سريعة لهم.

ونقل "هسبريس" عن عاملين في مطاعم حديثهم عن وعي واحترام الزبائن للمعايير الصحية الوقائية، حيث حافظوا على مسافة التباعد الجسدي، وتقيدوا بتوجيهات المشرفين على تنظيم حركة تسلم الوجبات.

وكانت وزارة الصحة المغربية أعلنت، مساء الاثنين، 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مقابل 27 الأحد، ليرتفع بذلك عدد الإصابات في البلاد إلى 7833 حالة.

ولم تسجل البلاد أي وفاة بالفيروس مقابل حالة واحدة، الأحد، لتستقر أعداد حالات الوفاة عند 205، كما تماثل 434 مصابا للشفاء دفعة واحدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 5893.

وأشارت الوزارة إلى أن وضع الوباء في المغرب بصفة عامة في تحسن مطرد.