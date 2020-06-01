وقررت اللجنة زيادة ساعات السماح بالتجول في الأحياء إلى 9 ساعات من السادسة صباحا إلى الثالثة ظهرا بدلا من الواحدة.

فيما أبقت اللجنة على قرار منع السفر من وإلى العاصمة الخرطوم ومنع العبور بين المدن الثلاثة المكونة للعاصمة، وهي الخرطوم وامدرمان وبحري إلا لمن تشملهم الاستثناءات والتصاريح الخاصة.

وتخطى عدد الإصابات المؤكدة بحائحة كورونا في السودان 5 آلاف حالة بعد تسجيل 226 حالة الأحد.

ونوهت السلطات الصحية في السودان إلى مخاوف كبيرة من التداعيات الخطيرة التي يمكن أن تنجم عن عدم التزام الكثير من الناس بالتوجيهات الصحية، وحالات الكسر المتكررة لحظر التجوال.

وفي ظل تسارع انتشار جائحة كورونا والنقص الحاد في الكوادر الصحية والتردي المريع في أوضاع المستشفيات السودانية بسبب التدمير الممنهج للقطاع الصحي خلال فترة حكم نظام المخلوع عمر البشير، يعمل العدد القليل المتوافر من الأطباء والكوادر الصحية ساعات طويلة.