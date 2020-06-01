وقال المتحدث باسم التحالف العقيد تركي المالكي، الاثنين، إن الحوثيين مستمرون بانتهاك القانون الدولي الإنساني بإطلاق الطائرات من دون طيار واستهدافها المتعمد للمدنيين، وكذلك التجمعات السكانية التي تهدد حياة المئات من المدنيين.

وأوضح المالكي أن هذه الأعمال العدائية والإرهابية باستخدام الطائرات من دون طيار "تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، وتأكيدا لرفض مبادرة وقف إطلاق النار وخفض التصعيد التي أعلن عنها التحالف وبدأت في 9 أبريل الماضي".

وأشار المتحدث إلى أن الميلشيات الحوثية لم تستجب لتلك المبادرة، إذ بلغ مجموع الانتهاكات أكثر من 5 آلاف، باستخدام كافة أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة وكذلك الصواريخ البالستية.

وأكد المالكي استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف باتخاذ وتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد الميليشيات الحوثية الإرهابية، لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.