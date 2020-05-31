وأفاد صحفي في وكالة "فرانس برس" في المكان بأنه سمح للمصلين، الذين وضعوا كمامات، بدخول المسجد لأداء الصلاة.

ودخل عشرات المؤمنين وهم يرددون "الله أكبر سنحمي الأقصى بروحنا ودمنا" وكان في استقبالهم مدير المسجد الأقصى، الشيخ عمر الكسواني.

وكان مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس أعلن في مارس الماضي تعليق حضور المصلين للمسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة لفترة مؤقتة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفي وقت سابق نشر المكتب الإعلامي لدائرة الأوقاف الإسلامية في القدس صورا ومقاطع فيديو يظهر فيها موظفو الدائرة وهم يعملون على تنظيف الساحات وتعقيمها، استعدادا لإعادة فتح المسجد، الأحد.

وأعلن رئيس الهيئة الإسلامية العليا، خطيب المسجد الأقصى، الشيخ عكرمة صبري، في وقت سابق عن تعليمات خاصة بإعادة فتح المسجد.

ودعا صبري المصلين إلى وضع الكمامات الواقية وإحضار سجاجيد للصلاة.