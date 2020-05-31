ووفقا لحسني فقد تم حذف عقار "التاميفلو"، وإضافة بدائل من أدوية أخرى مضادات للفيروسات مع هيدروكسي كلوروكين.

وتزايدت الأعداد المعلنة للإصابة بفيروس كورونا في مصر مؤخرا، وبلغت، السبت، 1367 إصابة جديدة، و34 حالة وفاة، في أعلى حصيلة يومية للإصابات منذ بدء تفشي الوباء، وذلك ارتفاعا من 1289 إصابة، الجمعة.

بينما بلغ إجمالي عدد الإصابات الذي تم تسجيله بالفيروس 23449 حالة، من بينها 5693 حالة تم شفاؤها، وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، فيما بلغ إجمالي الوفيات 913 حالة.

وأضاف حسام حسني، خلال تصريحات تلفزيونية، لقناة "صدى البلد"، أنه تم الإبقاء على هيدروكسي كلوركين، رغم الاستغناء عنه ببعض الدول، وذلك بعدما أثبتت الدراسة، فاعليته في العلاج وكانت مبشرة، ونسبة التعافي جيدة.

كما أوضح أن "الوضع الوبائي" لكورونا في مصر بشكل عام يتلخص في 80% حالات ضعيفة، 15% متوسطة، و5% شديدة، ومعدل العدوى، هو 5 حالات لكل مصاب، وهو "معدل عالي"، وفق ما نقلت "صحيفة الشروق".

وشدد رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا بوزارة الصحة والسكان، على أن الأدوية التي تم اعتمادها، جميعها متوفرة، ويتم تجربة العقارات لإثبات فاعليتها، وتحقيق الشفاء.