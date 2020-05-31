وأضاف بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية أنه، وبناء على معلومات استخباراتية تفيد بوجود عناصر تكفيرية بعدة أوكار إرهابية في محيط مدن بئر العبد والشيخ زويد ورفح في شمال سيناء، تم تنفيذ عمليتين نوعيتين، أسفرت الأولى عن مقتل 3 أفراد تكفيريين شديدي الخطورة، عثر بحوزتهم على أسلحة آلية وذخائر، وقنابل يدوية ودانات "آر بي جي".

كما قامت عناصر المهندسين العسكريين باكتشاف وتدمير خمس عبوات تم زراعتها لاستهداف القوات على محاور التحرك.

كما نفذت القوات الجوية عددا من الضربات المكثفة لعدة تمركزات للعناصر التكفيرية بعدد من البؤر الإرهابية، نتج عنها مقتل 16 عنصرا إرهابيا.

وتم استهداف وتدمير سيارتين دفع رباعي، ومخزن يحتوي على كمية كبيرة من العبوات الناسفة والدعم اللوجيستي، كما تمكنت قوات حرس الحدود من ضبط عدد من المهربين وبحوزتهم كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر مختلفة الأعيرة وعدد من سيارات الدفع الرباعي.

وأشار البيان إلى "استشهاد وإصابة" ضابطين وضابط صف وجنديين من القوات المسلحة المصرية، أثناء تنفيذ العمليات.

كما تم ضبط كميات كبيرة من مخدر الحشيش ونبات البانجو مخبأة داخل عدد من السيارات، بالإضافة إلى سيارة تحمل مبالغ مالية تصل إلى 200 ألف دولار بنفق الشهيد أحمد حمدي الذي يقع أسفل قناة السويس.