وجرى استثناء القداسين في مصر من إجراء وقف الصلوات، لأنهما يقامان بستة أفراد فقط من الكهنة والشمامسة.

وجاء في بيان الكنيسة "استمرار تعليق الصلوات بالكنائس حتى يوم السبت 27 يونيو على أن تنعقد اللجنة مرة أخرى في هذا التاريخ لدراسة الموقف، وكاستثناء يسمح بإقامة قداس عيد دخول السيد المسيح أرض مصر يوم الاثنين الموافق 1 يونيو بعدد ستة أفراد فقط من الكهنة والشمامسة معًا، وأيضا قداس عيد العنصرة الأحد 7 يونيو بنفس العدد".

فضلا عن ذلك، يتواصل العمل بالقرار الخاص بصلوات الجنائز، والذي يقصر المشاركة في الصلوات على أسرة المتوفى ويفضل الصلاة علي المتوفى بالمدافن وتقام معموديات المواليد الجدد بالكنائس بحضور الأسرة فقط.

وبشأن الطائفة الإنجيلية في مصر، قرر المجلس الملي الإنجيلي ورؤساءُ المذاهب الإنجيلية الاستمرار بالالتزام الكامل بالقرارات السابقة، بشأن تعليق كافةِ الأنشطة، والالتزام باتخاذ الإجراءاتٍ الاحترازية لحين قرار فتح دور العبادة مع تشكيل لجنة لإعداد خطة لعودة فتح الكنائس تشمل جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية الواجب توفرها لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.