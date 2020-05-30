وأعلنت الحكومة أنه تمت برمجة رحلتين السبت انطلاقا من باريس، وأخرى بعد الظهر انطلاقا من الدار البيضاء في المغرب.

كذلك سيتم إجلاء 400 جزائري أيضا من تونس برا، وفق ما ذكرت مراسلة "سكاي نيوز عربية" في الجزائر.

وأجلت الجزائر منذ بداية الأزمة الصحية الناجمة عن تفشي كورونا أكثر من 8 آلاف مواطن جزائري.

جدير بالذكر أن الجزائر سجلت أكثر من 8800 حالة إصابة و623 حالة وفاة بفيروس كورونا، فيما تعافى نحو 5 آلاف مصاب من المرض.