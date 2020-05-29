وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن "محاولة دهس بسيارة وقعت حين حاول فلسطيني أن يدهس بسيارته مجموعة جنود"، مضيفا "ردا على ذلك قامت القوات بإطلاق النار وقتلت المهاجم".

ونفى البيان وقوع أي إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية في الحادث، كما لم تعرف هوية المهاجم على الفور.

وهذه ثاني حادثة خلال أسبوع، حينما حاول فلسطيني طعن شرطي إسرائيلي في القدس الشرقية فأصيب بجروح بالغة برصاص القوات الأمنية.

وشهدت اسرائيل والضفة الغربية المحتلة اعتبارا من أكتوبر 2015 وعلى مدى أشهر هجمات مناهضة لإسرائيل نفذها في معظم الأحيان فلسطينيون شبان بالسكين وفي بعض الأحيان دهسا بالسيارة.