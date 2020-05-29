والشواطئ الأربعة هي الممزر وجميرا وأم سقيم وجي.بي.آر.

وشدد المكتب الإعلامي لحكومة دبي في بيانه على "وجوب اتباع الإجراءات والإرشادات الوقائية اللازمة، والالتزام بالتدابير التي توفرها البلدية في المواقع لحفظ سلامتكم".

وفي وقت سابق، أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة" افتتاح المتاحف التابعة لها في إمارة دبي بشكل تدريجي، حيث ستبدأ في استقبال الزوار في متحف الاتحاد ومتحف الشندغة اعتبارا من 1 يونيو 2020، وذلك يومياً من الساعة العاشرة صباحاً حتى الخامسة مساءً، ومتحف المسكوكات من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثانية ظهراً يومياً من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع.

ويأتي ذلك في إطار الاستئناف التدريجي للحياة الطبيعية في دبي وتماشيا مع قرار المجلس التنفيذي باستئناف الحركة الاقتصادية من الساعة 6 صباحاً وحتى 11 مساءً اعتباراً من الأربعاء.

يذكر أن الإمارات تواصل تصدرها دول العالم في عدد الفحوص الاستباقية للكشف عن كورونا - مقارنة بعدد السكان - بإجراء ما يقرب من مليوني فحص، بعد التوسع في مراكز إجراء فحص كورونا من المركبة، ومراكز فحص العمال، وافتتاح المستشفيات الميدانية على مستوى الدولة، بالتزامن مع تبني استراتيجية لتكثيف الفحوص المخبرية للمواطنين والمقيمين في إطار مواجهة الجائحة.

كما كشفت إحصاءات صادرة من وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عن تناقص عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، فيما ارتفعت نسبة المتعافين مقارنة بعدد الإصابات الجديدة، وبلغت نسبة الشفاء 49.5 بالمئة من إجمالي حالات الإصابة المسجلة في الدولة منذ ظهور فيروس كورونا المستجد.