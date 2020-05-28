وكانت دولة الإمارات قد أطلقت جسرا جويا دوليا لتوفير خط للإمدادات الصحية والإنسانية، في إطار مساهمة كبرى في خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية العالمية لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وفي تغريدة على حسابه في موقع تويتر، نشر ديفيد بيزلي مقطع فيديو من أمام الطائرة التي تقل المساعدات، معلقا عليه بالقول: "مباشرة من أكرا. أنا هنا أمام (طائرة) C17 المقدمة من الإمارات العربية المتحدة. لقد هبطت للتو وهي تحمل أجزاء من مستشفى ميداني ننشئه لتوفير الرعاية الطبية للعاملين في مجال المساعدة في غرب إفريقيا".

ووجه الشكر لحكومة غانا ودولة الإمارات وجميع الجهات المانحة، قبل أن ينشر مقطع فيديو آخر، أوضح فيه أنه اتصل بولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد، لطلب المساعدة.

وأضاف: "هذه الطائرة هي نتيجة للطف دولة الإمارات وكرمها.. فور أن طلبت المساعدة من الشيخ محمد بن زايد وافق على تقديمها فورا دون أن يطرف جفنه حتى".

كما أرفق الفيديو بتعليق قال فيه: "الجسر الجوي بين الإمارات وبرنامج الأغذية العالمي قيد العمل. لقد حالفنا الحظ لحصولنا على (سي 17) في أكرا اليوم. إنها شهادة على المساعدة الهائلة التي تقدمها الإمارات العربية المتحدة، ومساعدتها لبرنامج الأغذية العالمي في نقل المعدات الطبية الخاصة بوباء كوفيد-19 في مختلف أنحاء العالم".