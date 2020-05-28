سكاي نيوز عربية - أبوظبي

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، الخميس، إجراءها أكثر من 38 ألف فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع، وذلك تماشيا مع خطة توسيع نطاق الفحوصات بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد.