أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، الخميس، إجراءها أكثر من 38 ألف فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع، وذلك تماشيا مع خطة توسيع نطاق الفحوصات بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد.
وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الإمارات في الكشف عن 563 إصابة جديدة بالفيروس.
وقالت الوزارة إنه جرى تسجيل 314 حالة شفاء جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، إلى جانب 3 حالات وفاة.
وأهابت الوزارة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضمانا لصحة وسلامة الجميع.