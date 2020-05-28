وأصبح العدد الإجمالي لحالات الشفاء من وباء "كوفيد-19" في الكويت هو 8698، بحسب وزارة الصحة الكويتية.

كما أعلنت الوزارة عن تسجيل 845 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما يرفع العدد الإجمالي إلى 24 ألفا و112 حالة.

وكان وزير الداخلية الكويتي أنس الصالح قد قال، الثلاثاء، إن بلاده ستستبدل حظر التجول الشامل، الذي فرضته السلطات اعتبارا من 10 إلى 30 مايو، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، بآخر جزئي.

وأوضح أنه "سيتم تخفيفه (الحظر) تدريجيا، لافتا إلى أن لفرق الفنية تعمل (حاليا) لوضع الملامح الأخيرة للعودة للحياة (الطبيعية)"، آخذة في الاعتبار القواعد الصحية.

ونوه حينها إلى أن تفاصيل الحظر الجزئي الذي سيتم تطبيقه اعتبارا من 31 مايو، سيتم الإعلان عنها اليوم الخميس.