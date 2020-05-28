وقالت مصادر أمنية إن قوات الحماية المدنية بالقاهرة دفعت بسيارات إطفاء للسيطرة على الحريق الذي يؤدي إلى حدوث وفيات أو وقوع إصابات.

وكانت غرفة عمليات نجدة القاهرة قد تلقت بلاغا بنشوب حريق ناتج عن انفجار ماسورة غاز في حي حلمية الزيتون، أثناء إجراء أعمال إنشاء كوبري "جسر"، حيث انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان الحريق لمحاولة محاصرته والسيطرة عليه.

وتم إغلاق خط الغاز الرئيسي والمغذى إلى الخط الفرعي الذى وقع به الانفجار أسفل الجسر تحت الإنشاء.