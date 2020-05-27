كما سجلت الوزارة 19 حالة وفاة جديدة اليوم ارتفاعا من 14 أمس.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة "إجمالي العدد الذي تمتسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء هو 19666حالة من ضمنهم 5205 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و816 حالة وفاة".

وأبدت مصر الأسبوع الماضي مؤشرا على توسيع نطاق فحوص الفيروس، إذ أعلنت أن جميع المستشفيات العامة البالغ عددها 320 في البلاد ستتيح الفحص لمن تظهر عليهم أعراض المرض.

وتطبق مصر إجراءات عزل عام منذ مارس شملت إغلاق المدارس والجامعات والأندية الرياضية والمقاهي وأماكن التجمعات الكبيرة،كما تفرض حظر تجول جزئيا.