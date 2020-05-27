وقالت قيادة القوات المشتركة لـتحالف دعم الشرعية في اليمن: "قوات التحالف المشتركة تعترض وتسقط طائرات بدون طيار مسيّرة، أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة"، وفق ما ذكرت وكالة واس.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، استمرار المليشيا الحوثية بـ"انتهاك القانون الدولي الإنساني بإطلاق الطائرات بدون طيار، واستهدافها المتعمد للمدنيين وكذلك التجمعات السكانية، والتي تهدد حياة المئات من المدنيين".

وبيّن المالكي أن هذه "الأعمال العدائية والإرهابية باستخدام الطائرات بدون طيار، تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، وتأكيد الرفض لمبادرة وقف إطلاق النار وخفض التصعيد".

وكان التحالف العربي قد أعلن في التاسع من أبريل الماضي عن وقف لإطلاق النار، إلى أن المالكي أكد أنه "لم يكن هناك أي استجابة من قبل المليشيا الحوثية"، مشيرا إلى أن مجموع الانتهاكات الحوثية بلغ أكثر من 4455 خرقا، باستخدام كافة أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة، وكذلك الصواريخ الباليستية.

كما شدد على استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف "باتخاذ وتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد المليشيا الحوثية الإرهابية، لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".