الوثائقي الذي يحمل اسم "ليبيا.. ساحة معارك لأهداف خفية"، يكشف الدور التركي في دعم الميليشيات المتطرفة التي تعمل لحساب حكومة فائز السراج في العاصمة طرابلس.

ويحكي الفيلم قصة آلاف المرتزقة الذين ترسلهم أنقرة من سوريا إلى ليبيا عبر تركيا، للانضمام إلى معارك طرابلس ضد الجيش الوطني الليبي الساعي لتخليص غرب البلاد من قبضة التطرف.

كما يوضح كيفية نقل مرتزقة أردوغان من المدن السورية إلى طرابلس، بالإضافة إلى شهادات موثقة من بعض هؤلاء المسلحين وأسرهم.

ويسرد الوثائقي شهادات وحقائق تكشف لأول مرة، عن دور المرتزقة في ليبيا، الذين يزيد عددهم على 10 آلاف وفقا لتقديرات المرصد السوري لحقوق الإنسان.