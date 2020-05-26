وشهدت مصر 14حالة وفاة، الثلاثاء، مقابل 702 إصابة و19 وفاة، الاثنين، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية، خالد مجاهد، إن إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، بلغ 18 ألفا و756 حالة، من بينهم 797 حالة وفاة.

وأضاف أن إجمالي عدد المتعافين من فيروس كورونا وصل إلى 5027 حتى الثلاثاء، في حين كان 4900 حتى الاثنين.

وأبدت مصر الأسبوع الماضي مؤشرا على توسيع نطاق فحوص الفيروس، إذ أعلنت أن جميع المستشفيات العامة البالغ عددها 320 في البلاد، ستتيح الفحص لمن تظهر عليهم أعراض المرض.

وتطبق مصر إجراءات عزل عام منذ مارس الماضي، شملت إغلاق المدارس والجامعات والأندية الرياضية والمقاهي وأماكن التجمعات الكبيرة، كما تفرض حظر تجول جزئيا.