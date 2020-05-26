وحثت وزارة الشؤون الإسلامية السعودية المصلين على ارتداء الكمامة القماشية، وإحضار سجاداتهم الخاصة معهم، وعدم تركها بعد الصلاة، وعدم اصطحاب الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة، والوضوء في المنزل، وعدم التزاحم عند دخول المساجد أو الخروج منها، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وأشارت إلى أنه سيتم الإبقاء على تعليق الدروس العلمية والبرامج والمحاضرات وكذلك حلقات تحفيظ القرآن الكريم في المساجد ومواصلة التعليم والمحاضرات عن بعد وفق الوسائط الإلكترونية حتى إشعار آخر.

وسيكون فتح المساجد قبل الأذان بـ 15 دقيقة وإغلاقها بعد الصلاة بــ 10 دقائق، مع الإبقاء على تقليل مدة الانتظار بين الأذان والإقامة إلى عشرة دقائق، وفتح النوافذ وإشراع الأبواب من دخول الوقت إلى نهاية الصلاة.

وأكدت الوزارة عدم السماح بتوزيع المياه أو المأكولات في المسجد أو أي شيء آخر من طيب وسواك، وإغلاق دورات المياه وأماكن الوضوء.

وقالت إن صلاة الجمعة تقام مؤقتاً في المساجد القريبة من الجوامع المزدحمة بالمصلين والمهيأة لإقامة صلاة الجمعة فيها.

وكانت السلطات السعودية أعلنت في وقت سابق الثلاثاء عن تفاصيل رفع القيود التي فرضت لاحتواء فيروس كورونا المستجد تدريجيا، بما يسمح بعودة الحياة الطبيعية، بعد نحو شهرين من الإغلاق.

وستشهد المرحلة الأولى، تقليص حظر التجول الشامل من 24 ساعة، ليصبح التجول متاحا بين السادسة والثالثة عصرا.

ومن المقرر أن يدخل قرار إعادة فتح المساجد في السعودية، الأحد المقبل، وسيكون بمقدور المصلين أداء كافة الفروض.