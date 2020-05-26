وفي التفاصيل التي أوردتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، نقلا عن وزارة الصحة السعودية، قد تم تسجيل 2782 حالة تعاف جديدة بفيروس كورونا في المملكة، مما يرفع إجمالي حالات التعافي إلى 48 ألفا و450 حالة.

وأضافت "واس" أنه تم تسجيل 1931 إصابة جديدة بالفيروس، ليصبح إجمالي عدد الإصابات في السعودية 76 ألفا و726، علما أن الحالات النشطة تبلغ 27865، منها 397 حالة حرجة.

وذكرت الصحة السعودية أنها رصدت 12 حالة وفاة، مما يرفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 411.

وقال متحدث باسم وزارة الصحة السعودية إن نسبة التعافي من إجمالي الإصابات 63 بالمئة تقريبا، ونسبة الوفيات لإجمالي الإصابات 0.53 بالمئة، وتعد الأقل بين دول العالم.