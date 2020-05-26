وقالت الصحة الإماراتية، بحسب ما أوردت وكالة أنباء الإمارات "وام"، إنها أجرت 28000 فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، وذلك تماشيا مع خطتها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد والمخالطين لهم وعزلهم.

وساهمت إجراءات الفحص في الكشف عن 779 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 31086 حالة.

وأعلنت الوزارة عن 5 حالات وفاة لمصابين من جنسيات مختلفة نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 253 حالة .

وأشارت الصحة الإماراتية إلى شفاء 325 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد- 19،

وقالت إن هذه الحالات تعافت بشكل تام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء في الإمارات 15982.